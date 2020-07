Lega, sondaggi contrastanti, perchè queste differenze nei numeri? (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo Il Giornale la Lega ad oggi è cima alla lista di gradimento degli italiani. Per altre testate però le quotazioni del partito di stampo nordico sarebbero letteralmente in picchiata. Sviste politiche? I sondaggi inerenti uno stesso oggetto spesso e volentieri hanno dei risultati leggermente diversi. Sicuramente incide anche il pubblico di riferimento, ma a volte ci sono anche altre variabili che possono influenzare il risultato finale. Un esempio calzante riguarda la politica dove le proiezioni sulle preferenze degli italiani sono in continuo mutamento. Ad esempio, secondo la ricerca effettuata da Demopolis e pubblicata da Il Giornale la Lega di Matteo Salvini è il primo posto con circa il 25% dei favori. Seguono il Partito Democratico di Nicola Zingaretti con il 21% e il Movimento 5 ... Leggi su chenews

fattoquotidiano : Scende nei sondaggi, cresce nelle indagini [di @tommasorodano] #edicola #26luglio - petergomezblog : Sondaggi Ipsos Corriere, governo Conte 2: consenso massimo da quando esiste. Boom Fratelli d’Italia: 18%. Lega: pro… - s_margiotta : Mai visto un partito -primo nei sondaggi, primo largamente alle ultime europee- che si sia messo da solo nell’angol… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: @TerlizziGerardo Tg38 online Sondaggi del 26.07.2020 Pd 20% Movimento 5 Stelle 15% Lega 30% Fratelli d'Italia 20% Forz… - generacomplotti : RT @BelforteLeonela: È un complotto ben organizzato dal Mainstream a colpi di sondaggi negativi per la Lega per deviare l'opinione pubblica… -