Lecco, condannato a sei mesi di reclusione per il furto di una cintura (Di giovedì 30 luglio 2020) Lecco, 30 luglio 2020 - La polizia di Lecco ha arrestato un ragazzo di 24 anni, originario del Gambia e già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti a suo carico, per aver rubato una ... Leggi su ilgiorno

LeccoNews : INSULTA SU FACEBOOK L’EX MARITO DELLA COMPAGNA. SCRITTORE CONDANNATO | 23/07/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco condannato Lecco, condannato a sei mesi di reclusione per il furto di una cintura

Lecco, 30 luglio 2020 - La polizia di Lecco ha arrestato un ragazzo di 24 anni, originario del Gambia e già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti a suo carico, per aver rubato una cintur ...

Furto in un negozio di vestiti, nei guai un 24enne pluripregiudicato

LECCO – Il personale della Polizia di Stato ... ai quali si aggiungono 1 anno e 10 mesi di reclusione per una precedente condanna, la cui pena era stata sospesa e che ora dovrà essere espiata.

Lecco, 30 luglio 2020 - La polizia di Lecco ha arrestato un ragazzo di 24 anni, originario del Gambia e già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti a suo carico, per aver rubato una cintur ...LECCO – Il personale della Polizia di Stato ... ai quali si aggiungono 1 anno e 10 mesi di reclusione per una precedente condanna, la cui pena era stata sospesa e che ora dovrà essere espiata.