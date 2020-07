Immobile segna ancora E' a un gol dal record (Di giovedì 30 luglio 2020) lazio 2 brescia 0 Primo tempo: 1-0 LAZIO, 3-5-2,: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, 39' st Vavro,, Acerbi;, 42' st Bastos, Lazzari, 11' st Marusic,, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony, 11' st Lukaku,... Leggi su quotidiano

Squadre spremute, sempre più stanche; squadre che si allungano spaventosamente nei secondi tempi. E’ il fisiologico frutto di questo campionato tritatutto, ripreso dopo l’emergenza coronavirus in pien ...Strakosha 6: Non corre grossi pericoli, ma quando arrivano, si fa trovare pronto. Nel primo tempo Torregrossa, di testa da due passi decide di non prendere la porta, graziandolo. Patric 5,5: Stavolta ...