Fortnite Stagione 3: Raccogli anelli fluttuanti a Foresta Frignante (Di giovedì 30 luglio 2020) A partire da oggi sono disponibili le Sfide della Settimana 7 per la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, tra le Sfide vi è quella di Raccogliere come sempre anelli fluttuanti ma questa volta a Foresta Frignante. Guida alla Sfida Raccogli anelli fluttuanti a Foresta Frignante Inutile dirvi che la Sfida è semplice e veloce da completare, potete farla in qualsiasi modalità, a patto che naturalmente non sia buggata come quelle delle precedenti settimane. La Sfida richiede di Raccogliere 4 anelli alla Foresta Frignante, li trovate sulla cima degli alberi, non potete sbagliarvi in quanto sono ben ... Leggi su gamerbrain

