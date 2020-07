Dalla Uefa: “Stiamo monitorando, Barcellona-Napoli si giocherà in Spagna come previsto” (Di giovedì 30 luglio 2020) La Uefa, ha risposto alla parole del presidente del Napoli De Laurentiis di questa mattina, attraverso l’ANSA, ribadendo che il match tra Barcellona e Napoli verrà giocato in Spagna: “Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto”. FOTO: L'articolo Dalla Uefa: “Stiamo monitorando, Barcellona-Napoli si giocherà in Spagna come previsto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

