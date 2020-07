**Coronavirus: invitato a festa nozze risulta infetto, cento in quarantena nell’ennese** (Di giovedì 30 luglio 2020) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – Circa cento invitati a una festa di nozze dello scorso 26 luglio sono in quarantena, a Nicosia, piccolo centro dell’ennese, dopo che uno degli invitati è risultato positivo al Covid 19. L’invitata era proveniente dalla Germania dove vive e lavora, e ora è in ospedale. Nelle prossime ore gli invitati verranno sottoposti al tampone.L'articolo **Coronavirus: invitato a festa nozze risulta infetto, cento in quarantena nell’ennese** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

