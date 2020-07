Coronavirus, Barty rinuncia agli Us Open (Di giovedì 30 luglio 2020) SYDNEY, 30 LUG - La numero 1 al mondo del tennis Ashleigh Barty rinuncia agli US Open, per paura della pandemia di Coronavirus. Un duro colpo per il torneo del Grande Slam che dovrebbe partire a New ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

