Brindisi, sub 23enne muore durante immersione. Il corpo recuperato sul fondale (Di giovedì 30 luglio 2020) Era un apneista originario di Trieste. E' stato trovato senza vita a 23 metri di profondità nelle acque esterne del porto di Brindisi Leggi su repubblica

