Bologna. Il 2 agosto 1980 diventa un racconto interattivo, per non dimenticare (Di giovedì 30 luglio 2020) Il racconto progettato e disegnato dalla cooperativa Indici Opponibili progredisce in un’alternanza tra testi e immagini che si animano mentre l’utente scrolla i contenuti. La storia è organizzata in sei capitoli che corrispondono a sei simboli illustrati per tracciare una mappa emotiva della memoria della Strage. I contorni animati e i riempimenti di colore rievocano le storie scelte insieme a Cinzia Venturoli e al vice presidente dell’Associazione Paolo Lambertini usando un punto di vista diverso per parlare del 2 agosto 1980. Un modo nuovo per raccontare la Strage, fruibile da smartphone attraverso un’esperienza che guarda ad un target giovane, un target su cui scommettere per far sì che il 2 agosto resti una data fondamentale nel ricordo dei cittadini. Gli elementi affiorano ... Leggi su laprimapagina

