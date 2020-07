Viaggio nella nuova questione meridionale, in libreria il saggio di Luca Bianchi e Antonio Fraschilla (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il libro di Luca Bianchi e Antonio Fraschilla, da domani nelle librerie, edito da Rubbettino, “Divario di cittadinanza, Un Viaggio nella nuova questione meridionale”, è un diario di un Viaggio nel Mezzogiorno, dove la cittadinanza limitata, connessa alla mancata garanzia di livelli essenziali di prestazioni, è il tema principale con il quale misurarsi. Un racconto in cui i dati e le analisi si alternano alle storie concrete di cittadini, delle loro difficoltà, dei diritti negati, dell’inventiva, dei successi, delle furberie e dei quotidiani compromessi. Quattro anni di Viaggio per vedere cosa c’è davvero dietro a quei numeri impietosi sui divari che ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nella Viaggio nella nuova questione meridionale, in libreria il saggio di Luca Bianchi e Antonio Fraschilla Il Denaro Viaggio nell’inferno di Tacumbu, una delle prigioni peggiori al mondo

Scopriamo l’agghiacciante realtà della prigione di Tacumbu, un vero e proprio inferno in cui sono reclusi 3000 carcerati in condizioni terrificanti. Quando è stata costruita, la prigione di Tacumbu er ...

Viaggio tra Calcata e le cascate di Monte Gelato

Tra i Comuni di Calcata e Mazzano Romano, nelle province di Roma e Viterbo, si estende il Parco Naturale Regionale della Valle del Treja, nato nel 1982. Attore principale del territorio, il fiume Trej ...

