Tra i cantieri della Liguria il governo ha perso la faccia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il 30 giugno scorso il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, nel pieno delle prime polemiche per i cantieri lungo le autostrade della Liguria, annunciava che "il 10 luglio si torna a viaggiare su due corsie per senso di marcia".Inutile dire che l'annuncio, anzi, la promessa, è rimasta nell'aria ed oggi la stessa De Micheli è costretta a correggersi con una nuova data: "Il 5 agosto si tornerà a viaggiare su due corsie".Ovviamente nell'ultima promessa ha aggiunto che il ritardo è colpa di Autostrade per l'Italia alla quale verranno anche chiesti i danni. E con questo, pensa lei, il governo se ne è lavate le mani.Due dichiarazioni che raccontano molto di questo governo e del suo modo di fare. Su tre fronti.Il primo è legato agli annunci. Conte deve aver ... Leggi su panorama

antonia_sinisi : RT @FilcaCisl: Sul Sole24Ore le dichiarazioni del segretario generale Turri: 'La priorità è far ripartire i cantieri. Si potrebbero creare… - Vincenz47636073 : RT @FilcaCisl: Sul Sole24Ore le dichiarazioni del segretario generale Turri: 'La priorità è far ripartire i cantieri. Si potrebbero creare… - 72Tasso : RT @FilcaCisl: Sul Sole24Ore le dichiarazioni del segretario generale Turri: 'La priorità è far ripartire i cantieri. Si potrebbero creare… - Vincenz72800916 : RT @FilcaCisl: Sul Sole24Ore le dichiarazioni del segretario generale Turri: 'La priorità è far ripartire i cantieri. Si potrebbero creare… - StefanoTesi64 : RT @FilcaCisl: Sul Sole24Ore le dichiarazioni del segretario generale Turri: 'La priorità è far ripartire i cantieri. Si potrebbero creare… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra cantieri Tra i cantieri della Liguria il governo ha perso la faccia Panorama Sicilia: nuovi ritrovamenti nella necropoli di Sant'Angelo Muxaro

I ritrovamenti saranno sottoposti, nei prossimi giorni, a esami scientifici e specifici ... Quello di Sant'Angelo Muxaro è uno degli otto cantieri che abbiamo attivato in tutta l'Isola, dopo ...

Caos autostrade, Migliorino: "Aspi dice il falso, ma dal 9 agosto tutto ok"

E la procedura è quella per il mancato svolgimento delle ispezioni trimestrali di sicurezza nei tunnel e appunto quella di cantieri che si sono prolungati in Liguria "anche perché - spiega sempre ...

I ritrovamenti saranno sottoposti, nei prossimi giorni, a esami scientifici e specifici ... Quello di Sant'Angelo Muxaro è uno degli otto cantieri che abbiamo attivato in tutta l'Isola, dopo ...E la procedura è quella per il mancato svolgimento delle ispezioni trimestrali di sicurezza nei tunnel e appunto quella di cantieri che si sono prolungati in Liguria "anche perché - spiega sempre ...