Temptation Island, Karina Cascella e Cristina Plevani “tuonano” contro Pietro Delle Piane: “Sei un coglion*!” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’atteggiamento assurdo e fuori controllo di Pietro Delle Piane, ieri sera durante la penultima puntata di Temptation Island, è stato criticato da molti volti famosi del mondo dello spettacolo. Due nomi tra tutti? Cristina Plevani e Karina Cascella. Temptation Island, Karina Cascella e Cristina Plevani “tuonano” contro Pietro Delle Piane Hai frantumato i coglion* con... L'articolo Temptation Island, Karina Cascella e Cristina ... Leggi su blogtivvu

TemptationITA : Vi aspettiamo DOMANI in prima serata su Canale 5 per la PUNTATA FINALE: le coppie si rincontreranno al falò di conf… - MarzanoPm : Ditemi quello che volete, ma temptation island o come cacchio si chiama, la vedo una cosa inutile senza senso. - swftscrsn : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): Valeria Marini e i film di Fantozzi - infoitcultura : Temptation Island, Filippo Bisciglia spiazzato da Anna e Andrea: 'Come siete arrivati a questo?', ecco cosa è succe… - infoitcultura : Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Zequila: «Hanno un copione, fanno finta, si lasceranno e to… -