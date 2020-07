Taranto, febbre e valori fuori norma: muore una bimba. Giallo sulle cause (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ stata aperta un’inchiesta dalla magistratura per la morte di una bimba di appena 10 giorni. A sporgere denuncia due genitori taranti. Il pubblico ministero – spiega la Gazzetta del Mezzogiorno – ha iscritto nel registro degli indagati ben nove medici, quasi tutti dei reparti di ginecologia e neonatologia del Santissima Annunziata. Rispondono per omicidio … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Due giovani genitori tarantini si sono rivolti alla magistratura per fare luce sulla morte della loro piccola venuta al mondo da soli dieci giorni. Sono nove i medici, quasi tutti dei reparti di ginec ...

Covid, il paziente 1 pugliese: "Non scherziamo, bisogna rispettare le regole: il virus stravolge la vita"

Il freddo. Un freddo tremendo. E poi la sensazione di qualcosa nel tuo corpo che non riesci a identificare": Massimo Mezzolla, 44 anni, carpentiere, oggi sta bene, ha ripreso il suo lavoro a Torricell ...

