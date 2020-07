Spioni cinesi sul Vaticano. Hackerati Pime e diocesi di Hong Kong (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un’azienda di cybersecurity americana , la “Recorded Future”, ha rilasciato un report di 20 pagine in cui dimostra che a partire dallo scorso maggio il Vaticano e la diocesi cattolica di Hong Kong sono stati il bersaglio di Red Delta, un gruppo di minaccia cyber che sarebbe sponsorizzato dallo Stato cinese. Alcune intrusioni sospette hanno anche colpito anche la Hong Kong Study Mission to China e il Pontificio Istituto per le missioni estere (Pime). La notizia è stata lanciata da Pechino dalla Reuters e ripresa dal New York Times.“Fuori le prove” è la replica che arriva da Pechino, affidata al portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, che respinge con forza ogni attribuzione. “Non dovrebbero essere ... Leggi su huffingtonpost

