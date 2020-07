Spagna, vendite in recupero a giugno (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Recupera il commercio in Spagna a giugno. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un decremento del 4,7% su base annua dopo il -18,9% riportato a maggio (-19 il preliminare). Il dato è migliore delle attese che indicavano un -17,6%. Anche la serie grezza (non destagionalizzata) registra un calo del 3,3% rispetto all’anno precedente. Su base mensile il dato ha registrato una variazione positiva del 17,8% dopo il +19,4% del mese precedente (rivisto da un preliminare +19,3%). Leggi su quifinanza

