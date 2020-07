Sampdoria-Milan 1-4, la telecronaca di Mauro Suma del successo dei rossoneri (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Milan raccoglie altri tre punti proseguendo lo splendido periodo di forma nel post virus. I rossoneri vincono a Marassi contro la Sampdoria con un netto 1-4. In rete Ibrahimovic autore di una doppietta e di un assist per Calhanoglu, ultima rete quella di Leao. Per i padroni di casa ha invece segnato Askildsen dopo un rigore di Maroni. Di seguito la sintesi della telecronaca di Mauro Suma che ha seguito come di consueto il match. Leggi su sportface

acmilan : ?? Our masterpieces away to Sampdoria ?? I nostri gol più belli in #SampdoriaMilan ? Scegli il tuo preferito su… - IsmaelBennacer : ?? Sampdoria - AC Milan ?? Stadio Luigi Ferraris ? 19h30 #ForzaMilan ???? - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - lorfadi : RT @CarolRadull: FT Verona 3-0 Spal Udinese 1-2 Lecce Sassuolo 5-0 Genoa Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan #TheScoreKE - adamoaversa : RT @TeamMilanAC: ?? Milan's last 12 games ? 8 Wins ?? 4 Draws ? 0 Defeat ?? 32 Goals scored ?? 12 Goals conceded ?? Juventus ? Lecce ? AS Ro… -