Salvini sullo stato di emergenza: “Impugneremo la proroga in ogni sede” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Le prerogative del Parlamento sono state lese e perfino usurpate dal governo. Non intendiamo accettare tutto questo. Proporremo ricorso alla Corte costituzionale e impugneremo in ogni sede il provvedimento di proroga dello stato di emergenza. Siamo pronti a tutto per difendere l’Italia e la democrazia e siamo sicuri che lo faremo insieme agli amici di tutto il centrodestra”. Sono queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini, che si piazza con decisione contro il prolungamento dello stato di emergenza. Leggi su sportface

