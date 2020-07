PS5 e Xbox Series X non saranno rinviate: la produzione di CPU e GPU di AMD non ha subito alcun ritardo (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'amministratore delegato di AMD, Lisa Su, ha confermato durante la conference call relativa al secondo trimestre dell'azienda che i lanci dei prodotti previsti sono ancora in programma per il 2020. Ciò include i processori Zen 3 e le GPU RDNA 2. Su ha anche condiviso che AMD ha iniziato la produzione iniziale e la distribuzione dei chip per le console next-gen PS5 e Xbox Series X. Entrambe le console sono previste per il lancio queste festività natalizie.Questa è una buona notizia per coloro che sperano di aggiornare il proprio PC con componenti AMD, o per coloro che sono interessati all'acquisto di una nuova console entro la fine dell'anno. Su ha anche detto che parte del successo di AMD nell'ultimo trimestre è arrivato dai suoi processori mobile Ryzen 4000, che alimentano un numero crescente di laptop. In ... Leggi su eurogamer

