Philip Morris “Prodotti senza fumo percorso per tutelare la salute” (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La reazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità all’ennesima revisione scientifica indipendente da parte di una delle principali autorità sanitarie nazionali è un’occasione mancata per progredire nella propria missione di promuovere la salute globale. Qualora la resistenza dell’OMS a tenere conto delle evidenze scientifiche impedisca agli adulti, che altrimenti continuerebbero a fumare, il passaggio a scelte migliori, l’Organizzazione stessa dovrà assumersi la responsabilità delle conseguenze. Piuttosto che incoraggiare gli Stati Membri a esaminare in modo indipendente la decisione della Statunitense FDA, che ha autorizzato la commercializzazione di IQOS come prodotto del tabacco a ridotta esposizione, e fornire ai Governi una tabella di marcia realistica su come regolamentare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Notiziedi_it : Philip Morris “Prodotti senza fumo percorso per tutelare la salute” - CorriereCitta : Philip Morris “Prodotti senza fumo percorso per tutelare la salute” - princigallomich : Philip Morris “Prodotti senza fumo percorso per tutelare la salute” - cecchin_stefano : @ilfattoblog @fattoquotidiano Il paragone citato con la Philip Morris che vende tabacco è ammissibile solo quando n… - princigallomich : Philip Morris “Prodotti senza fumo percorso per tutelare la salute” -

Ultime Notizie dalla rete : Philip Morris Philip Morris “Prodotti senza fumo percorso per tutelare la salute” TuttOggi Philip Morris “Prodotti senza fumo percorso per tutelare la salute”

ROMA (ITALPRESS) – “La reazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità all’ennesima revisione scientifica indipendente da parte di una delle principali autorità sanitarie nazionali è un’occasione m ...

La replica di Philip Morris: "È davvero preoccupante vedere l'OMS caratterizzare in modo così errato la decisione della FDA"

28 LUG - Pubblichiamo di seguito la replica della Philip Morris Italia allo statement dell'Oms: "La reazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) all'ennesima revisione scientifica indipend ...

ROMA (ITALPRESS) – “La reazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità all’ennesima revisione scientifica indipendente da parte di una delle principali autorità sanitarie nazionali è un’occasione m ...28 LUG - Pubblichiamo di seguito la replica della Philip Morris Italia allo statement dell'Oms: "La reazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) all'ennesima revisione scientifica indipend ...