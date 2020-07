Osimhen, il fratello: "Eccitato per l'avventura al Napoli, non vede l'ora di vestire l'azzurro!" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andrew Osimhen, fratello di Victor, prossimo attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Victor è Eccitato per questa nuova avventura al Napoli. Non vede l'ora di vestire l'azzurro". Leggi su tuttonapoli

