Nicola: «L’espulsione? La regola è chiara ma ora conta la prossima gara» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Sassuolo, dove è stato anche espulso Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Sassuolo, dove è stato anche espulso. LA prossima gara- «Maresca ha sentito qualcosa che non gli tornava, la regola è chiara, se non si individua il responsabile deve pagare l’allenatore ed è giusto che abbia pagato io. Se qualcuno poteva autoaccusarsi? Potremmo fare mille discorsi e mille parole, la regola è chiara, non voglio perdere risorse. È andata così, mi spiace ma non mi importa di questo. L’importante è la prossima partita». Leggi su ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Genoa, Nicola amaro: 'Sballato la gara dal punto di vista emotivo. E l'espulsione...': Genoa, Nicola amaro: 'Sballa… - alegenoatw : RT @enrica_corti: 1' tempo...il nulla. L'espulsione di Nicola ci fa imparare una nuova regola del calcio. Mah.... - GoalItalia : Curiosa espulsione per Davide #Nicola: l'arbitro non aveva individuato il colpevole di una protesta troppo animata… - andre_mala94 : RT @enrica_corti: 1' tempo...il nulla. L'espulsione di Nicola ci fa imparare una nuova regola del calcio. Mah.... - enrica_corti : 1' tempo...il nulla. L'espulsione di Nicola ci fa imparare una nuova regola del calcio. Mah.... -

