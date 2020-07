Meteo, l’ondata di caldo si rafforza: +40°C in Calabria, +37°C a Roma e Siena [DATI] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Meteo – Siamo nel clou dell’ondata di caldo africano che sta interessando l’Italia e che continuerà anche nei prossimi giorni. Oggi la Calabria ha raggiunto nuovamente i +40°C, come ieri. Diffusi valori di +36-38°C in diverse regioni, soprattutto al Centro-Sud, ma anche in alcune località di Lombardia ed Emilia Romagna. Tra le massime più rilevanti di oggi, mercoledì 29 luglio, segnaliamo: +40°C a Sellia, Deruta; +39°C a Rende, Monterenzio, Guspini; +38°C a Cosenza, Luzzi, Torano Castello, Marsciano, Taurisano, Isola del Liri, Sovicille, Barisciano; +37°C a Roma, Siena, Arezzo, Perugia, Taranto, Imola, Guidonia Montecelio, Orvieto, Oppido Mamertina, Nardò, Torremaggiore; +36°C a L’Aquila, ... Leggi su meteoweb.eu

