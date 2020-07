“Mai fatto…”. Manila Nazzaro, la frase fa impazzire i telespettatori di Temptation Island. È lei la numero 1 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. Una delle più solide e più amate dal pubblico: lei è sempre pacata e riflessiva, pronta a consolare le compagne di avventura, mentre lui è stato nominato il saggio consigliere del villaggio dei fidanzati. Le doti di leader maturate sui campi di calcio gli hanno consentito di prendere immediatamente in pugno la situazione. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono legati sentimentalmente da tre anni. Nel video di presentazione, la showgirl aveva spiegato le ragioni della loro partecipazione a Temptation Island: “Io non credevo più nell’amore. Lorenzo è stato veramente bravo nell’avere la pazienza e ... Leggi su caffeinamagazine

