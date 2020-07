L’uso delle mascherine con il caldo, i condizionatori e il rischio contagio al mare: l’estate ai tempi del Coronavirus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Quest’anno la pandemia di Coronavirus ha stravolto la nostra vita e ci costringe a trascorrere un’estate “diversa”, caratterizzata da comportamenti all’insegna della sicurezza che modificano le consuete abitudini stagionali: vacanze, viaggi, relax, tempo trascorso in compagnia e all’aperto, fuga dal caldo verso il mare o la montagna. L’Almanacco della Scienza del CNR ha dedicato numerosi approfondimenti, con consigli dei ricercatori, per trascorrere questa estate all’insegna del Covid-19. Come fare il bagno al mare e in piscina senza correre rischi di contagio “Con i suoi oltre 7.000 chilometri di costa e i suoi paesaggi marini, l’Italia è uno dei paradisi balneari più amati al mondo. Purtroppo questa estate la pandemia ha ... Leggi su meteoweb.eu

stefanotarfano1 : RT @MariangelaPira: Cari tutti, #3fattori #29luglio - il The Guardian scrive dell'Italia (e non per bocciarci ma per dirci che siamo respo… - Mcclane272 : RT @PButtafuoco: L’uso del termine negazionista nella dittatura sanitaria è ben più che una scorciatoia del linguaggio: salva il governo Co… - Annaelegalita : RT @PButtafuoco: L’uso del termine negazionista nella dittatura sanitaria è ben più che una scorciatoia del linguaggio: salva il governo Co… - ConfaDaniele : RT @MariangelaPira: Cari tutti, #3fattori #29luglio - il The Guardian scrive dell'Italia (e non per bocciarci ma per dirci che siamo respo… - QuadratoSator : -

Ultime Notizie dalla rete : L’uso delle Conte e lo stato di emergenza: «Proroga inevitabile, il virus circola ancora». Sì del Senato con 157 voti a... Corriere della Sera