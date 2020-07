Lily Allen: “Sobria da un anno”. E festeggia in forma super a Capri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lily Allen, “la sopravvissuta”. Sembra fuori luogo dirlo di una cantante che ha appena 35 anni, eppure la pop star inglese, che ha pubblicato il suo primo album nel 2006, a 21 anni, raggiungendo immediatamente il successo internazionale, in 14 anni di carriera ne ha passate di cotte e di crude, sperimentando tutte le droghe e gli alcolici possibili e immaginabili, come da lei stessa più volte raccontato. Basta cercare sul web per ritrovare foto e filmati che rendono bene l’idea, mostrandola alterata o addirittura svenuta sul palco, come l’ultimo famoso episodio del 2016 al “Notting Hill Carnival”. Se si è salvata, ed è riuscita ad uscire dal tunnel delle dipendenze, è stato solo grazie all’amore delle sue figlie, ha raccontato . “Dopo anni di alcol e droghe, non so come io sia ... Leggi su dilei

