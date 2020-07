Lily Allen, le foto da sobria dopo un anno: “Sorpresa di non essere morta” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lily Allen sembra uscita da una delle fasi più difficili della sua vita: la cantante ha infatti appena festeggiato un anno di sobrietà, e lo ha fatto a Capri, dove si sta godendo le vacanze. Anni di dipendenze tra alcol e droghe A 35 anni, Lily Allen ha vissuto esperienze di grande successo e formazione personale, ma anche momenti di enorme difficoltà. Non è un mistero infatti il fatto che negli ultimi anni avesse sperimentato alcol e droghe in quantità smisurata, e un anno fa aveva deciso di disintossicarsi. Come una sorta di memento, Lily Allen ha deciso di pubblicare 3 foto di sé, sorridente e sobria, ed un’immagine che la raffigura come si presentava alla ... Leggi su thesocialpost

Lily Allen, “la sopravvissuta”. Sembra fuori luogo dirlo di una cantante che ha appena 35 anni, eppure la pop star inglese, che ha pubblicato il suo primo album nel 2006, a 21 anni, raggiungendo immed ...

