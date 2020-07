Ligue 1, dalla Francia voci su un possibile contratto con Netflix (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Ligue 1 potrebbe sbarcare su Netflix, questa è la notizia lanciata da L’Equipe. Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino, la società americana ha stretto un accordo con Mediapro per i diritti della massima serie francese. Il servizio dovrebbe essere disponibile dal 17 agosto. Il gruppo catalano è già associato a SFR e Orange in Francia e ha ora raggiunto un accordo con uno dei più grandi parametri di riferimento del piccolo schermo, la stessa Mediapro ha raggiunto un accordo con RMC Sport per trasmettere i match di Champions League ed Europa League dalla stagione 2020/2021. Leggi su sportface

Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L’Équipe, Netflix avrebbe raggiunto un accordo con Mediapro per trasmettere il calcio francese a partire dalla prossima stagione. Il servizio sarà dis ...

Dopo lo scudetto nodo Champions la Juventus si concentra sul futuro

TORINO. Con una giornata di ritardo, ma la Juventus è arrivata all'obiettivo: aveva fallito il primo match point di Udine, il tricolore è arrivato contro la Sampdoria. È il nono consecutivo, Leonardo.

