Ieri 212 nuovi contagi e 12 morti Valle d'Aosta, focolaio in un alpeggio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Redazione I decessi sono 12. E dopo giorni una vittima pure in Lombardia Tornano a salire i contagi in Italia, ma è un aumento lieve che si giustifica essenzialmente con il maggior numero di tamponi fatti. Anzi, il dato di Ieri (212 casi su 48.170 tamponi) è alla fine in termini percentuali assai più rassicurante di quello di lunedì (170 casi su 25.551 tamponi). Resta la Lombardia la regione più colpita, con 53 casi (21 in provincia di Milano, con 16 casi nel capoluogo, e 19 nella provincia di Bergamo), davanti alla Campania con 29 casi, al veneto con 24, all'Emilia-Romagna con 20, alla Sicilia con 19, a Piemonte con 12, alle Marche con 11, al Lazio con 10. A 10 c'è anche la Val d'Aosta, che è un po' il «caso» di giornata. Questa impennata di casi nella piccola ... Leggi su ilgiornale

