I playoff contro la Juve, soluzione da perdenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gira una favoletta nelle stanze del calcio italiano: che l'ipotesi dei playoff nella prossima stagione allo studio della Figc sia una mossa per cercare di limitare lo strapotere della Juventus, evitare il decimo scudetto di fila, condensare in poche partite secche o quasi il prossimo campionato, così da ridurre il gap tra i bianconeri e gli altri. Il problema è che questa favoletta l'ha apertamente declinata Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che in questi anni è stato l'antagonista principale della Juventus.Immaginare che la Federcalcio metta mano al format della Serie A con una norma 'ad squadram' è già di per sé abbastanza spericolato. Pensare che lo faccia sedendosi al tavolo con alcune società interessate a penalizzarne una (che dovrebbe anche essere quella di riferimento ... Leggi su panorama

