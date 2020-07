Giulia De Lellis preoccupata: “Ho fatto il tampone per il coronavirus” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giulia De Lellis, dopo aver contratto una febbre molto alta, ha rivelato ai suoi followers di essersi sottoposta al tampone per il coronavirus. Ore di terrore per i fan di Giulia De Lellis. La fidanzata d Andrea Damante ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver contratto una febbre alta. Ovviamente, visto il periodo che … L'articolo Giulia De Lellis preoccupata: “Ho fatto il tampone per il coronavirus” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e… - CheDonnait : Ore di preoccupazione per i fan di #GiuliaDeLellis, ma lei ci ha tenuto a tranquillizzarli. #delellis #damante… - zazoomblog : Giulia De Lellis febbre alta : “Ho fatto il tampone ma…” Video - #Giulia #Lellis #febbre #fatto - Novella_2000 : Febbre alta per Giulia De Lellis! L’influencer tranquillizza i fan - franco_dimuro : RT @Miriam100883: Solo a me la voce e il modo di fare di Anna ricordano la De Lellis? Solo che Giulia non mi pare proprio iena come la man… -