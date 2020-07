Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni per la seconda volta, è nato il figlio di Natalia Mastrota (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Non spaventarti amore… è nonno pollicione”. Con queste parole a corredo di una fotografia in cui mostra parzialmente il viso del piccolo, Giorgio Mastrota annuncia la nascita del suo secondo nipotino, Sacha, figlio di Natalia Mastrota e del compagno Daniel Castillo. Il re delle televendite e la ex moglie Natalia Estrada sono quindi nonni bis. Nelle scorse settimane era stato proprio Mastrota a svelare che la figlia era incinta e prossima al parto. Natalia Mastrota è già mamma di Marlo nato a giugno 2018. ... Leggi su tvzap.kataweb

