Frostpunk: On the Edge ha una data di uscita. Pubblicato un nuovo trailer per l'espansione finale (Di mercoledì 29 luglio 2020) 11 bit Studios pubblicherà la terza e ultima espansione del suo Frostpunk il prossimo mese. Lo studio ha annunciato che l'espansione finale, On the Edge, sarà disponibile su PC a partire dal prossimo 20 agosto.In occasione dell'annuncio il team ha Pubblicato un nuovo trailer visibile più in basso.Leggi altro... Leggi su eurogamer

11 bit studios ha oggi annunciato con un nuovo trailer cinematografico la data di uscita della terza e ultima espansione del suo Frostpunk, On the Edge. Inizialmente prevista per un generico “estate ...

