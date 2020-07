Fonseca: «Zaniolo titolare contro la Juve? Probabile. La squadra risponde bene al 3-4-2-1» (Di giovedì 30 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino: queste le parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino: queste le parole del tecnico giallorosso. squadra – «La squadra è molto sicura, oggi abbiamo creato tante occasioni per fare risultato. Adesso c’è la partita contro la Juventus ma dobbiamo iniziare a pensare al match contro il Siviglia» Zaniolo titolare contro LA Juve – «Penso di sì, vediamo. Ho parlato con lui prima del match odierno, non se la sentiva di giocare dall’inizio. Nella prossima ... Leggi su calcionews24

Torino-Roma 2-3, pagelle giallorosse: Dzeko scaccia l’incubo preliminari di E.L.

Pau Lopez 5: dopo l’infortunio post COVID il portiere ha perso certezze e brillantezza. Si fa sempre trovare pronto ma sbaglia il tempo delle uscite e qualche semplice parata. Il 3-2 del Torino è sull ...

