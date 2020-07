Fabio Rovazzi inghiottito dal buio, tutte le rivelazioni del cantante (Di mercoledì 29 luglio 2020) Rovazzi e la quarantena, il periodo più difficile della sua vita Rovazzi ha rotto il silenzio ed ha spiegato cosa sta succedendo nella sua vita dato che chi lo segue si è reso conto che in lui c’è qualcosa che proprio non va. Il periodo della quarantena è stato per lui un incubo, lo ha vissuto malissimo. Avrebbe tanto voluto regalare anche quest’anno una canzone estiva per scatenare il popolo che ama la musica ma quest’estate non è stato possibile. Da anni le nostre estati musicali sono state segnate dalla sua musica, a partire dal 2016 con Andiamo a comandare, fino ad arrivare al 2019, con la canzone Senza pensieri. In qualche modo è sempre riuscito ad animare la stagione più bella dell’anno con una delle sue musiche più brillanti. Quest’anno però sta andando ... Leggi su kontrokultura

