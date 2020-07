“Devi essere solo mia”, picchiava e minacciava di sfigurare l’ex: arrestato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Non poteva uscire da sola, trovarsi un lavoro e le era stato vietato di vedere le amiche. Picchiata, insultata e minacciata di essere sfigurata con l’acido. Questo l’incubo in cui era costretta a vivere una donna, fidanzata prima ed ex dopo, di un 41enne. Una relazione che peggiorava e degenerava quotidianamente. All’inizio le prime gelosie, le prime richieste (diventate poi obblighi) di restare in casa e non andare a lavoro e di non vedere gli affetti per averla “tutta per sé”. Poi gli insulti, gli schiaffi, i pugni. A cui sono seguite le minacce di essere spinta di sotto dal balcone e di essere sfigurata con l’acido perché quel viso doveva essere solo il “suo”. Violenze iniziate ... Leggi su anteprima24

