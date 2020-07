Ddl Zan, la legge contro l’omofobia all’ultimo miglio: nel testo anche la clausola “salva idee”. Lega: «Daremo battaglia» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si è concluso alle 2 di questa notte l’iter in Commissione giustizia alla Camera del Ddl Zan, il progetto di legge contro misoginia e omofobia che, dopo essere stato approvato in commissione, approderà quindi in Aula lunedì 3 agosto. Superato quindi il forte ostruzionismo di Lega e Fratelli d’Italia, che dopo l’approvazione del testo base avevano presentato 975 emendamenti sui 1.017 totali. Il relatore del provvedimento Alessandro Zan, deputato del Pd, ha espresso «soddisfazione per lo straordinario lavoro fatto insieme alle colleghe e ai colleghi della commissione» per approvare «un testo non più rinviabile visto che l’Italia è l’unico grande Paese europeo privo di tale legge». Zan ha poi ... Leggi su open.online

