David Silva-Lazio, Tare lavora per portarlo in Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) La moda del calciatore svincolato in Italia non si fermerà. Stando ad alcuni media spagnoli, As in testa, David Silva è vicinissimo ad accasarsi alla Lazio. Simone Inzaghi lo aveva chiesto già a gennaio, probabilmente per rinforzare l’organico in vista dello scudetto, ma Lotito non aveva esaudito le sue richieste. Igli Tare già si sarebbe mosso per convincere il calciatore spagnolo a non accetTare le sempre tante richieste provenienti dagli Emirati Arabi Uniti (Shabab Al-Ahli Dubai e l’Al-Nasr Dubai) e Spagna (Valencia in testa). Dopo dieci stagioni alla corte del Manchester City, per Silva è arrivato il momento di cambiare aria e di tenTare l’esperienza laziale. In un momento in cui i ... Leggi su sport.periodicodaily

