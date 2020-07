Coronavirus: Italy registers 289 new cases, deaths up by six (Di mercoledì 29 luglio 2020) It said 12,616 people are currently known to be positive for the Coronavirus in Italy, up by seven in a day. Most of those people, 11,847, +27,, are in isolation at home, while 731, -18, are being ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ROME, 29 LUG - The health ministry said Wednesday that Italy has registered 289 new COVID-19 cases in the last 24 hours. That is up from 212 new cases on Tuesday, although the number of swabs was almo ...

