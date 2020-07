Con e-mat igiene garantita già dalla porta di casa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Assicurarsi un ambiente sano e pulito è da sempre un obiettivo imprescindibile per garantire il benessere personale e di chi ci circonda e, ancora di più in questo periodo, è la necessità di difenderci da virus e batteri. Leggi su vanityfair

davidenegri80 : @mat_brandi quante belle favolette inutili??, però rispondere alla retorica becera con altra retorica becera può ess… - IoBelacqua : @Prudenza_Le_Mat @Tommy_JP_91 Arriva il rettore con la spada de foco ?? Comunque credo gli passino sopra uno stracce… - Prudenza_Le_Mat : @IoBelacqua @Tommy_JP_91 Mi togliete una curiosita? Come sanificano i libri? Con la spada laser? - 2cofe3 : Oggi con mio nonno: gli spiego che ogni volta che mi tatuo devo aspettare 4mesi per andare a donare il sangue e lui… - Federico_95fd : @mat_brandi Purtroppo la rabbia è sempre maggiore perchè aumenta la consapevolezza che l'ingiustizia termini solo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Con mat

Vanity Fair.it

Domenica prossima, oltre un milione e mezzo di diciottenni andranno a votare per la prima volta. Un'analisi delle tendenze tra i giovani in Turchia e dell'impatto che potrebbero avere sul risultato in ...Yeppon, in queste ore, ha inaugurato una nuova tornata di sconti su caschi e accessori targati Shark per sorprendere tutti gli appassionati delle due ruote. La promozione in questione consente di acce ...