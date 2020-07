Community Shield, il 29 agosto a Wembley con pubblico limitato (Di mercoledì 29 luglio 2020) LONDRA - La Community Shield potrebbe essere il primo trofeo post-Covid assegnato alla presenza del pubblico sugli spalti, a Wembley, il 29 agosto. La data dell'incontro tra i campioni d'Inghilterra ... Leggi su corrieredellosport

Dadez77 : @vinspadafora Ma possibile che siamo sempre gli ultimi in tutto? Fra un mese riparte la preparazione e non avete an… - RaiSport : ? #Calcio: il 29 agosto #Wembley con il pubblico In palio la #CommunityShield, prova per una riapertura a ottobre… - sportli26181512 : Community Shield, il 29 agosto a Wembley con pubblico limitato: Una delle due formazioni è il Liverpool, vincitore… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INGHILTERRA - Community Shield, prova di riapertura al pubblico il 29 agosto a Wembley - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INGHILTERRA - Community Shield, prova di riapertura al pubblico il 29 agosto a Wembley -