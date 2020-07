Cina critica limiti UE per l’export verso Hong Kong (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – La Cina ha criticato la decisione dell’Unione Europea di limitare l’export di equipaggiamenti e tecnologie sensibili di sorveglianza a Hong Kong sui timori legati alla controversa legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino sull’ex colonia britannica. Secondo il portavoce del ministero degli Esteri Wang Webin, la scelta “viola le norme di base delle relazioni internazionali di non interferenza nelle vicende degli affari interni di altri Paesi”. “La Cina – conclude Webin – si oppone con forza e ha già presentato proteste formali contro l’UE”. Leggi su quifinanza

