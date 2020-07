Caserma di Piacenza, parla la ex fidanzata di Montella: “Mi ha tolto tutto, ha trasformato la mia vita in un incubo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Piacenza, parla la ex fidanzata di Montella La ex fidanzata del carabiniere arrestato nella Caserma Levante di Piacenza Giuseppe Montella ha raccontato la sua traumatica esperienza con l’uomo al quotidiano Repubblica. Sandra (nome di fantasia) aveva poco più di 18 anni anni quando ha iniziato a uscire con l’organizzatore del traffico di droga e degli illeciti commessi nella Caserma negli ultimi tre anni, sgominati dalla Procura di Piacenza il 22 luglio scorso. La donna iniziò a frequentare Montella nel 2012, a conoscere il suo mondo, il suo stile di vita e i suoi colleghi: Peppe, Falanga e Salvo, che saranno poi tutti arrestati insieme al suo ex compagno. ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Piacenza, parla una escort: ''Droga e sesso in caserma. Io sieropositiva, carabinieri non volevano protezioni'' - Linkiesta : Il caso della caserma Levante di #Piacenza è il caso Italia. Le attività di infiltrazione, svelate sulla banda dei… - robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - giornali_it : Piacenza, una escort: “Sesso in caserma. Io sieropositiva, carabinieri non volevano protezioni” #29luglio… - carlogubi : Caserma dei carabinieri di Piacenza: i sintomi di una malattia mortale -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma Piacenza Piacenza, parla una escort: ''Droga e sesso in caserma. Io sieropositiva, carabinieri non volevano protezioni'' L'HuffPost Carabinieri Piacenza, parla una vittima: «Preso a schiaffi in caserma, Montella aggredì mia mamma»

«Montella aggredì mia mamma», parla così una vittima dei carabinieri arrestati a Piacenza. Quando tre dei carabinieri della Levante, ora in carcere, sono entrati in casa sua per perquisirlo in cerca d ...

Caserma dei carabinieri “Levante”: orrore tra gli altri orrori. Intervista ad Haidi Gaggio Giuliani

Caro direttore de " L'AntiDiplomatico", ti invio in anteprima, a conferma del nostro rapporto di collaborazione, questa intervista che Liliana Calabrese, della redazione di "Cumpanis", ha fatto ad Hai ...

«Montella aggredì mia mamma», parla così una vittima dei carabinieri arrestati a Piacenza. Quando tre dei carabinieri della Levante, ora in carcere, sono entrati in casa sua per perquisirlo in cerca d ...Caro direttore de " L'AntiDiplomatico", ti invio in anteprima, a conferma del nostro rapporto di collaborazione, questa intervista che Liliana Calabrese, della redazione di "Cumpanis", ha fatto ad Hai ...