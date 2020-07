Bc Partners entra in Sofima, Alberto Vacchi: “L’operazione rappresenta un grande risultato” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Bc Partners entra in Sofima, Alberto Vacchi: “L’operazione rappresenta un grande risultato per la Società ed i suoi collaboratori”. Bc Partners entra in Sofima. la conferma arriva da Alberto Vacchi, presidente di Ima, che annuncia la vendita effettuata dagli azionisti di Sofima del venti per cento circa delle azioni a Bc Partners. Bc Partners entra in Sofima, Vacchi: “grande risultato per la società” “L’operazione rappresenta un grande risultato per la Società ed ... Leggi su newsmondo

Bc Partners entra in Sofima e scala Ima

Bc Partners entra in Sofima, la holding che controlla Ima, e l'operazione porterà al delisting della società leader nella produzione di macchine automatiche. Gli azionisti di Sofima hanno raggiunto in ...

