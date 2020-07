AVIO, completato il programma di acquisto di azioni proprie (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Deliberato dal Consiglio di amministrazione di AVIO, il completamento del programma di acquisto di azioni proprie. L’acquisto – fa sapere la società in una nota – è stato autorizzato dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2019 per un valore complessivo massimo pari a circa 9 milioni di euro e successivamente, in data 2 agosto 2019, il Cda ha deliberato l’avvio del programma di acquisto per un controvalore non superiore a 5 milioni. A oggi, AVIO detiene 315.300 azioni proprie, corrispondenti a un valore di acquisto pari circa 4,1milioni di euro e all’1,20% delle azioni che ... Leggi su quifinanza

