Anticipazioni Daydreamer 30 luglio: Sanem vincitrice del concorso per la sceneggiatura, ma non vuole che si sappia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 30 luglio: quali sorprese ci attendono? Abbiamo anticipato che, nella puntata di oggi, dopo aver rifiutato a quanto pare definitivamente Can, Sanem si proporrà “in incognito” come sceneggiatrice del prossimo spot (per la casa automobilistica) della “Fikri Harika”. Ebbene, domani la ragazza saprà di aver vinto il concorso online, ma non vorrà far sapere che “Daydreamer” è lei: mission impossibile! Si parlerà ancora del debito dei genitori della giovane, già saldato da lei; ci sarà un colpo di scena che riguarda il bizzarro Muzaffer; Cecey avrà un malore, tanto da presentarsi al lavoro con la flebo e Aylin metterà a segno un altro colpo per impossessarsi ... Leggi su pianetadonne.blog

