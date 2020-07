Al Polo Oncologico di Pagani parte lo studio Apa-CARDIO.1 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’Asl Salerno comunica che presso il Polo Oncologico di Pagani ha preso il via un importante studio osservazionale denominato APACARDIO.1, finalizzato alla valutazione della tollerabilità all’utilizzo di Apalutamide, antiandrogeno non steroideo di nuova generazione impiegato nei pazienti affetti da carcinoma prostatico. Coordinatore nazionale dello studio è stato designato il prof. Giuseppe Di Lorenzo, Direttore della UOC di Oncologia del Polo Oncologico di Pagani. Numerose istituzioni di fama internazionale hanno già aderito ad APACARDIO.1, tra esse l’Istituto Tumori “Pascale” di Napoli (dr. Pignata) e l’istituto Tumori ... Leggi su anteprima24

VoceDiStrada : Pagani. Lotta carcinoma prostatico, al Polo Oncologico parte studio - ottopagine : Al via lo studio Apa - Cardio1 al Polo Oncologico di Pagani #Pagani - IstTumori : RT @AriaLombardia: La #CittàdellaSalute di #SestoSanGiovanni , un polo pubblico di eccellenza per la #ricerca e la #cura delle malattie in… - maslarussa : RT @AriaLombardia: La #CittàdellaSalute di #SestoSanGiovanni , un polo pubblico di eccellenza per la #ricerca e la #cura delle malattie in… - AriaLombardia : La #CittàdellaSalute di #SestoSanGiovanni , un polo pubblico di eccellenza per la #ricerca e la #cura delle malatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Polo Oncologico Lotta al carcinoma prostatico, al Polo Oncologico di Pagani Salernonotizie.it Putrino (Art.1): "Asl 5 malgestita tra Cup aperto per finta e prestazioni slittate

La Spezia - Oncologia ha una struttura già pronta anche a Sarzana ma non riapre e non si capisce perché. Peggiora così la qualità del servizio anche a Spezia che diventa unico polo costringendo a disa ...

Comunicato della Fials in merito all’IRCCS/CROB di Rionero

“E’ passato ormai un anno dalle dimissioni del direttore generale dell’Irccs-Crob di Rionero in Vulture, Giovanni Battista Bochicchio. Un gesto di garbo istituzionale: un manager designato dalla vecch ...

La Spezia - Oncologia ha una struttura già pronta anche a Sarzana ma non riapre e non si capisce perché. Peggiora così la qualità del servizio anche a Spezia che diventa unico polo costringendo a disa ...“E’ passato ormai un anno dalle dimissioni del direttore generale dell’Irccs-Crob di Rionero in Vulture, Giovanni Battista Bochicchio. Un gesto di garbo istituzionale: un manager designato dalla vecch ...