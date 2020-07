“Vaffa***”. Mara Venier, che furia! Non si trattiene ed è un fiume in piena: cosa è successo (Di martedì 28 luglio 2020) Vacanze in Italia per Mara Venier e il marito Nicolla Carraro, che in questi giorni stanno trascorrendo un periodo di relax in Versilia e già da qualche giorno sono a Forte dei Marmi. La conduttrice ha ricominciato finalmente a camminare dopo l’infortunio al piede che l’ha costretta per settimane su una sedia a rotelle e il marito l’ha immortala in spiaggia mentre, sulla passerella, si dirige verso il bar. Zia Mara si è rimessa in piedi e in vacanza può godersi finalmente il meritato relax dopo un’altra stagione di successo con ‘Domenica In’. A settembre tornerà nel salotto della domenica pomeriggio di Rai1, da splendida padrona di casa, e per lei – che ha fatto sapere di volersi fermare – potrebbe essere l’ultima edizione.



