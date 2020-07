Va 5 volte in ospedale con dolori, gli dicono che è tutto ok: era un tumore. “Così è morto mio padre” (Di martedì 28 luglio 2020) Va 5 volte in ospedale con dolori, gli dicono che è tutto ok: era un tumore. L’odissea sanitaria che ha visto protagonista un pensionato di 77 anni, raccontata dalla figlia. Solo alla sesta visita i medici si sono accorti della malattia, ormai impossibile da curare. E ora la donna si chiede: “Mio padre poteva essere salvato? Poteva vivere di più?”. Cinque volte al pronto soccorso, sempre con forti dolori al petto e alle gambe. Solo alla sesta qualcuno gli ha detto che quel malessere che via via era peggiorato, non era una sciocchezza, ma un tumore che gli aveva devastato il corpo con metastasi diffuse. Marcello Gregolin, un pensionato di 77 anni d Pordenone, è morto ... Leggi su limemagazine.eu

