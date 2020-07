Tv e Cinema in Lutto, addio ad un grande attore: “Una vita dedicata allo spettacolo” (Di martedì 28 luglio 2020) Il suo ricordo e le relative foto a fine articolo. "Sono diventato attore perché sono stato in un campo di concentramento”. Se n’è andato a 100 anni Gianrico Tedeschi, uno dei volti più popolari del teatro, della tv e del Cinema italiano. Aveva iniziato proprio tra le baracche dei lager nazisti a recitare, poi aveva attraversato come una cometa luminosa il cielo dello spettacolo nostrano in settant’anni di carriera appena festeggiati. Commediante nel senso più ampio del termine. Interprete di rango, intenso e volitivo per la prosa più classica. attore buffo e stralunato quando si è trattato di attraversare la pubblicità su piccolo schermo (le chicche surreali per gli spot Sperlari sono da antologia). Mattatore ... Leggi su howtodofor

E' morto nella sua casa di Pettenasco (Novara), Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano. Aveva compiuto 100 anni il 20 aprile. Nato a Milano nel 1920, nella sua lunghissima carriera, iniziata in ...

