Traffico Roma del 28-07-2020 ore 10:00 (Di martedì 28 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a Roma Nord si rallenta sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale e poi sulla Flaminia dal raccordo a via di Grottarossa verso Corso di Francia code sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Casilina e Appia sulla via Ardeatina si rallenta tra via Andrea Millevoi e via della Cecchignola e tra Vicolo dell’Annunziatella e via di San Sebastiano è tutto verso il centro trattamenti anche tra Vicolo delle Sette Chiese e via di San Sebastiano Verso il raccordo code a tratti sulle percorso Urbano della A24 tra via Togliatti e la tangenziale verso San Giovanni e poi sulla via Aurelia sono possibili rallentamenti per un incidente in prossimità di via Baldo degli Ubaldi in Piazza Bocca della Verità per una manifestazione fino alle 14 possibili ... Leggi su romadailynews

Una pioggia di massi e lastre staccati da una targa toponomastica e alcune panchine di marmo. E' quanto si sono visti scagliare contro la notte del 28 aprile due carabinieri in servizio a Villa Pamphi ...

Il 2020 avrebbe dovuto essere l'anno dei record, con una vetta di 200 milioni di passeggeri finalmente raggiunta dagli scali italiani, dopo i 193 del 2019. E invece la pandemia ha stravolto ogni previ ...

